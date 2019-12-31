شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء شعبان عبدالسلام رئيسًا للهيئة العامة النقل النهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، في بيان، الثلاثاء، تعيين اللواء شعبان محمد عبدالسلام على رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري، خلفا للواء ياسر جلال الذي انتهت مدة إعارته من القوات المسلحة.

وقال وزير النقل، خلال لقائه مع رئيس هيئة النقل النهري الجديد، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث.

وأشار إلى ضرورة الاسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دروات تدريبية والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسؤولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.