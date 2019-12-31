شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يتهم معمل تحاليل شهير ببيع أدوية بالمخالفة للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما اعتبرته وقائع تشير إلى بيع معمل تحاليل شهير أدوية للعملاء، بالمخالفة للقانون الذي لا يعطي حق بيع الأدوية لمعامل التحاليل الطبية أو المعنية بإجراء الأشعة للمواطنين.

وقالت عبدالحليم، في طلب الإحاطة، إنه «تم تداول مكالمة مسربة لأحد العملاء مع المعمل، تبين قيام المعمل المشهر لإجراء التحاليل الطبية والأشعة للمواطنين ببيع الأدوية للعملاء وذلك بنسبة خصم تصل إلى 20% على الدواء المصري، و5% على المستورد مع توصيل الدواء خلال يومين».

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وأضافت النائبة: «المعمل أكد أنه يقدم هذه الخدمة لعملائه، عن طريق الحصول على حقوق بيعها من قبل بعض شركات الدواء، وذلك عن طريق الجانب الصيدلي في المعمل الذي ينص عمله على إجراء التحاليل الطبية».

وتابعت: «هذا الأمر يتضمن مخالفات جسيمة وخطيرة، يعاقب عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر والمعني بتنظيم التعامل مع الأدوية، حيث أنه وفقا للقانون لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا من خلال الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة، كما أنه لا يجوز تقديم خصومات على الأدويه لأنه تلاعب بالتسعيرة الجبرية المحددة من قبل وزارة الصحة».

وطالبت عضو البرلمان بإعمال القانون ومنع تلك الظاهرة من التغول على حق المواطن والدولة والصيدلي، حيث أنها تقوم بممارسة مهنة من غير استيفاء اشتراطاتها، ومخالفة صريح القانون، وعملها من وراء ستار يمكنها من التهرب الضريبي وإهدار حق الدولة، والتعامل غير السليم مع الأدوية من خلال جهات غير خاضعه للتفتيش الصيدلي مما يهدد حياة المواطن.