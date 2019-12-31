شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يمنع دخول الطلاب ببنطلون ممزق وشعر طويل: «بربي رجالة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مجدي سبع، رئبس جامعة طنطا، قرار منع دخول الطلاب بشعر طويل أو بناطيل ممزقة، للحرم الجامعي.

وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، على شاشة DMC، إن القرار يأتى في إطار الحفاظ على العملية التعليمية والهوية المصرية: «أنا بربي رجالة يكونوا قيادات، ودعائم لمصر، مظهر الطلاب كأنهم رايحين ملهى».

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وتابع في حديثه أن الجامعة لا تترصد بالطلاب في قرارها، ولكنها تسعى من خلاله، للحفاظ على الهوية المصرية، وعدم الخروج عن الحدود المسموح بها.

وأوضح أن الجامعة تخرج أجيال من القيادات والدعائم لمصر الحبيبة: «هذا الجيل لابد أن يكون له سمات، والجيل الجديد اكتشفنا أنه ملهوش سمات ولا هوية».