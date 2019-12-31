شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الامتحانات.. توزيع حلوى وشيكولاتة على تلاميذ مدرسة ابتدائية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع مدير مدرسة الشهيد رمضان جدامي الإبتدائية بمركز الفشن جنوب بني سويف، الحلوى والشوكولاتة على تلاميذ المدرسة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، احتفالا ببدء السنة الميلادية الجديدة، وطمانة التلاميذ وإزالة الضغط النفسي من الامتحانان. قال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، «إن المديرية تقف خلف أي مدير مدرسة أو معلم يبتكر ويبدع في مجاله، وبخاصة لو كانت أفكار توضد العلاقة بين التلاميذ والأطفال ومدارسهم وكذلك الأساتذة.

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وقال أحمد إبراهيم مدير المدرسة، «الفكرة في حد ذاتها جاءت لإزالة الضغط النفسي من بعض التلاميذ الذين يعانون توتر أو قلق وخوف من الامتحانات، حيث فضلنا توزيع بعض الحلوى والشيوكولاتة التي احضرتها المدرسة مع بداية اول ايام الامتحانات والذي يتزامن مع قرب نهاية العام الميلادي وبداية العام الجديد.

وتابع: «هناك أفكار بسيطة وسهلة التنفيذ يكون مردودها قوي على التلاميذ ويشجعهم على تحصيل دروسهم واداء الامتحانات في جو مريح ومناسب وهدوء بعيدا عن الضغط النفسي والعصبي الذي قد يتولد لدى البعض من التلاميذ في فترة الإمتحان.

وقال يوسف رجب، أحد أولياء الأمور في المدرسة «فوجئت أن ابني يخبرني بأن المدرسة قامت بتوزيع حلوى وشيكولاتة على التلاميذ قبل بدء توزيع ورق الإمتحانات عليهم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، وبدء امتحانات النقل بمدارس المحافظة، متابعا» الحقيقة أنني شعرت بحالة من السعادة على وجه ابني على مدار اليوم، وكأنه حصل على تكريم أو فاز في مسابقة، على الرغم من كون انها مجرد قطعة حلوى بسيطة إلا أنها كان لها مردود طيب لدى التلاميذ ولدينا نحن أولياء الأمور«.