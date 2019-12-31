شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط 2000 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وأسفرت عن ضبط 2012 قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها القبض على مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (32 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام، مكسبات طعم مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، و5 طن مقرمشات "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتجميعه 4 ألف و500 لتر سولار.

وضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازتها على 93 ألفا و677 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر، غير مصرح بها من الجهات المعنية.

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كما نجحت الحملات فى ضبط المسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، لتجميعة 39 ألف و877 لتر مواد بترولية لبيعها بالزيادة عن السعر الرسمى، وضبط المدير المسئول عن محل بيع سلع غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، طن لحوم وكبدة وكلاوى معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واستكمالا لجهود الحملات تم ضبط مالك مخبز ببلدي لإنتاج رغيف الخبز المدعم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبالغ مالية قدرها "2,438,008" مليون جنيه، وذلك بتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى حصص الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية..

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.