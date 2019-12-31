شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة العراق المستقيل يطالب الجميع بعدم التحرش بالسفارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدى إن الضربة الأمريكية على قطاعاتنا العسكرية يوم أول أمس تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه.
وأكد عبد المهدى، فى بيان، أن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمبانى السفارات التي تقع مسئولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، مطالبا الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، مذكرا أن أى اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.
كان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامرى، وصلا أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير وحرقوا العلم الأمريكي، كان محتجون حاولوا اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى بغداد للاحتجاج على القصف الذى طال أحد المقار الخاصة ببعض الميليشيات المحسبوة على إيران فى العراق أول أمس.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت القصف الأمريكى على مقارّ ألوية للحشد الشعبى فى الأنبار.
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