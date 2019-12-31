رئيس حكومة العراق المستقيل يطالب الجميع بعدم التحرش بالسفارات الأجنبية

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أرواح شهداء القوات المسلحة من منتسبي اللواء 45 و 46، ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذى تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم، حيث نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، منذ قليل، على لسان مسئولين بوزارة الخارجية العراقية، أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.

كان زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامرى، وصلا أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير وحرقوا العلم الأمريكي، كان محتجون حاولوا اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى بغداد للاحتجاج على القصف الذى طال أحد المقار الخاصة ببعض الميليشيات المحسبوة على إيران فى العراق أول أمس.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت القصف الأمريكى على مقارّ ألوية للحشد الشعبى فى الأنبار.