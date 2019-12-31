شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توزع مواد غذائية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق الجيش الثانى الميدانى والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة واستمراراً لجهودها الإنسانية فى تقديم الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم خاصة فى المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر احتياجاً.
من جانبهم قدم أهالى القرية الشكر إلى القوات المسلحة التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبئ عن كاهلهم ، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.
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