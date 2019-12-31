شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توزع مواد غذائية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق الجيش الثانى الميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً ، قام الجيش الثانى الميدانى بتقديم الدعم لأهالى قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية والتى يقطن بها أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً ، حيث تم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالى القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، كما تم دفع القوافل الطبية فى مختلف التخصصات ( باطنة ، رمد ، أطفال ، نساء، وتوليد ، جلدية ، ومعمل تحاليل ، وصيدلية ) لتقديم الدعم الطبى بالمجان للمواطنين.

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة واستمراراً لجهودها الإنسانية فى تقديم الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم خاصة فى المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبهم قدم أهالى القرية الشكر إلى القوات المسلحة التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبئ عن كاهلهم ، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.