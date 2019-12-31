شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. كارلوس غصن يختار يهرب إلى لبنان ويتهم قضاء اليابان بالتحيز فى قضية "نيسان".. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، كارلوس غصن يختار الهروب إلى لبنان، علاوة على موافقة الحكومة بتقنين أوضاع 90 كنيسة، متظاهرون يضرمون النار فى بوابة السفارة الأمريكية ببغداد ومطالب بطرد السفير. القوات المسلحة توزع مواد غذائية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق الجيش الثانى الميدانى فتح حديقة الحيوان الثلاثاء المقبل بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد بالتزامن مع عيد الميلاد.. الحكومة تقنن أوضاع 90 كنيسة ومبنى خدمى Advertisements متظاهرون يضرمون النار فى بوابة السفارة الأمريكية ببغداد ومطالب بطرد السفير طقس أول أيام 2020.. ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة وأمطار شمالا والصغرى بالقاهرة 10 درجات دار الإفتاء تطلق قوافل للفتوى حول العالم فى 2020 لمواجهة الجماعات المتطرفة الجبلاية عن نقل مباراة الزمالك وزيسكو لاستاد القاهرة: يهدد بتكرار أزمة جينراسيرون كارلوس غصن يختار الهروب إلى لبنان ويتهم قضاء اليابان بالتحيز فى قضية "نيسان".. الرئيس السابق لعملاق السيارات: حررت نفسى من الظلم والاضطهاد السياسى.. وباريس تعرض المساعدة عبر بوابة "الجنسية الفرنسية"

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