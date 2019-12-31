شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحاضر نواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر
وعرض الوزير خلال المحاضرة، مجتمعات المعرفة وبعض المشاريع المقترحة لتطوير التعليم الأساسى فى عام 2014 المقدمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما تحدث "شوقى"، عن بنك المعرفة الذى تشمل رؤيته على التعلم الذاتى ويحتوى على كتب من كبرى المكتبات فى العالم، والمناهج المتطورة للتعليم الأساسى، والفئة المستهدفة له هما الباحثين والطلاب والمعلمين والأطفال والقراء عامة.
وتناول وزير التربية والتعليم أهداف الوزراة للتعليم الأساسى، وتغير المناهج وتعديل نماذج الامتحانات من أجل مصلحة الطالب وقدرته على الفهم، خاتمًا ببعض النماذج لمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.
جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد، تنفيذًا لتكليف الرئيس السيسى، بتدريب الـ23 نائباً الذين أدوا اليمين الدستورية نهاية نوفمبر الماضى، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج، من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعى والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.
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