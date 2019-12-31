شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد لقاء بعنوان "دولة المواطنة فى الإسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، المحاضرة الثانية من الموسم الثقافى لعام 2019/2020 بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور عدد من طلاب الأزهر الشريف والطلاب الوافدين، وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الموسم الثقافى الذى تعقده اللجنة يتضمن هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة فى مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين.

حاضر في هذا اللقاء الدكتور رفعت السيد العوضى - مقرر لجنة الإعجاز العلمى، وعضو مجمع البحوث الإسلاميّة، وجاءت محاور اللقاء تحت عنوان "دولة المواطنة في الإسلام .. التشريع الإسلامي نموذجًا".

كما عقد مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الثانية لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن برنامج عمل الورشة تتضمن العديد من المحاور المهمة؛ حيث تناقش مجموعة من المسائل الواقعية الواردة من السائلين المترددين على اللجنة في فقه المعاملات، الأحوال الشخصية، والقضايا الفقهية المعاصرة، الفقه الطبي، المواريث بالإضافة إلى الموضوعات العامة.

أضاف الأمين العام أن برنامج الورشة يتناول أيضًا صناعة الإفتاء؛ من حيث التعريف والحكم وشروط المفتي وآدابه، وكذلك المنطق وقضاياه المختلفة التي تساعد العقل على التفكير العقلي المنتظم القادر على القياس والاستنتاج بطريقة صحيحة.

أشار الأمين العام إلى أن الورشة تستهدف رفع الكفاءة العملية لواعظات الأزهر الشريف في صناعة الفتوى والتدريب على الفتاوى المتنوعة داخل لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، ويشرف عليها د.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بالتنسيق مع المشرفين على لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر.