شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمكتبه بديوان عام الوزارة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفد من قضاة المحكمة، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة توليه حقيبة العدل، حيث أكد المستشار عمر مروان علي تقديره العميق للدور الهام والحيوى للمحكمة الدستورية العليا فى حماية الشرعية الدستورية.

وأشار وزير العدل، إلى المكانة الرفيعة التى تحتلها المحكمة وقضاتها بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وهو ما يُعد فخراً للنظام القضائى المصرى.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل بدأ فى استقبال المهنئين له على توليه منصبه الجديد منذ حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرا للعدل.

واستقبل وزير العدل خلال الفترة الماضية من رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ووكيل أول مجلس النواب.

Advertisements