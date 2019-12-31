شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يمنح وزير العدل درع النادى ويعرض استراتيجية لتطوير سلطة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل أمس الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد والذين قدموا له التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، وطرح خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم أعضاء النيابة العامة والقضاء، والذين قاموا بتقديم له مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية الذى أعدها مجلس إدارة النادى، ووعد الوزير بدراستها.

من جانبه، أعرب مجلس إدارة نادى القضاة الجديد عن تمنياتهم لوزير العدل التوفيق والسداد.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة درع نادي القضاة للمستشار عمر مروانوزير العدل تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه القضائي المشرف.



وزير العدل ومجلس إدارة نادى القضاة

وفى ختام اللقاء تمنى الوزير لمجلس إدارة نادى قضاة مصر التوفيق في الفترة الجديدة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادى القضاة، وأبدوا تفهما للظروف التى تمر بها البلاد، ووعيا بالمخاطر المحيطة بالدولة.

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يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى خلال الأيام الماضية منذ توليه منصبه الجديد عدد كبير من الشخصيات القضائية والعامة لتقديم له التهنئة والتى كان اخرها لقائه برؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

جدير بالذكر ان المستشار عمر مروان قد تولى وزارة شئون مجلس النواب لحوالي ثلاثة أعوام حتي صدر القرار الجمهورى في 22 ديسمبر الجاري بتكليفه بوزارة العدل.

وسبق لمروان العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفي الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت في عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

وفى فبراير 2017 تم ضمه لتعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد ان أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.

وظل "مروان" فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى اليوم وتوليه منصب وزير العدل.