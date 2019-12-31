شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: ضبط 7 حالات غش منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن لجان متابعة الامتحانات رصدت وقوع 7 حالات غش منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن اليوم الأول لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول شهدت ضبط حوالى 5 حالات غش منها حالة باستخدام التليفون المحول والحالات الأخرى باستخدام وسائل غس مختلفة .

وأضاف الشربينى فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن الحالات المضبوطة سيتم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك الحالات ، موضحا أنه تم التوجيه على كافة المراقبين فى الامتحانات بالتدقيق داخل اللجان لمنع أى محاولات للغش، لافتا إلى أن الامتحانات بكلية الاداب ستنتهى فى 23 يناير 2020.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الكلية ملتزمة بالمواصفات التى حددتها الجامعة للورقة الامتحانية ، ولدينا التزام بالامتحانات الموضوعية، وهناك بعض امتحانات مقالية ، وهناك امتحانات متنوعة بين المقالى والموضوعى، كما أن نظام البابل شيت مطبق فى امتحانات الكلية ، وكل الامتحانات والمقررات بنظام البابل شيت يتم الحفاظ عليها، وننظم ورش عمل باستمرار لتطوير الامتحانات ومن حق الاستاذ تطوير ورقته الامتحانيه بما يتماشى مع اداء الاستاذ وتوصيف المقرر وفقا لشروط الجودة فالمقرر قابل أن يعدل توصيفه بنسبة 15 % فى كل عام دراسى وفقا لرؤية استاذ المادة ورؤية القسم المختص، وبالتالى عند حدوث تعديل فى المحتوى يحدث تعديل فى الامتحانات.

كان الدكتور أحمد الشربينى أكد ان الكلية لديها 3 برامج للفرع الدولى، ولكن برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال فى الفرع الدولى وبدأنا بالفعل وقبلنا مجموعة من الطلاب وحضر لنا وفد من جامعة شينجهاى، وشارك فى افتتاح البرنامج ولديهم ترحيب، حيث يدرس الطالب الفرقة الأولى والرابعة بالقاهرة والفرقة الثالثة والثانية يدرس بالصين، ويحصل على شهادة معتمدة ومشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة شينجهاى بالصين، ولدينا برنامجين للماجستير والدكتوراه ونحن بصدد الانتهاء من اعتمادهم لبدء تشغيلهم.