شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسن من البرد بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالدقهلية منشور متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود مسن مشرد بمركز منية النصر، وتم التواصل مع أدمن الصفحة لمعرفة تفاصيل عن الحالة وتم التعامل مع الحالة وهى لرجل مسن يدعى " ع.أ " يبلغ من العمر 70 تقريبا وحالته سيئة وأفاد أنه من محافظة القاهرة ولا يحمل أى أوراق ثبوتية وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسة كبار السن فى نبروه.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت أجهزة الوازرة أيضا للتعامل مع الكبار بلامأوى مع دخول دخول فصل الشتاء واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلامأوى اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم حيث تعمل اجهزة الوزارة كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية موضحاً أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى بالإضافة لـ 3 جمعيات أهلية ( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال كما أن الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى من فاقدى الرعاية الأسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان والتى تقدم خدماتها للرجال والسيدات.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.

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