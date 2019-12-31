شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة القاهرة تكلف مفوضية تطوير اللغة العربية بعمل معجم عربى معاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة تطوير اللغة العربية والارتقاء بها التى أطلقها خلال الفترة الماضية ، وذلك فى إطار الحرص على تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة، مؤكدًا على ضرورة السير قدمًا نحو هذا التطوير من خلال تعاون الأقسام العلمية المختلفة بجامعة القاهرة، بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن كل طرق التفكير التقليدية.

وقرر مجلس جامعة القاهرة بحسب بيان للجامعة اليوم، تشكيل مفوضية لتطوير اللغة العربية، برئاسة الدكتور عبد الله التطاوى مستشار رئيس الجامعة والأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وتكليفها بتنفيذ محاور مبادرة تطوير اللغة العربية، والتى تتمثل فى صناعة معجم عربى معاصر، ووضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات كل من التعريب وإدخال مفردات اللهجات المحلية والعامية إلى العربية، وتبسيط قواعد اللغة، وتغيير طريقة تعلم العربية من حفظ القواعد إلى الممارسة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على الاستفادة من التجارب الدولية فى تعليم اللغة الأم فى تصميم المناهج وطرق التعليم فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، بما يساهم فى وضع منهج معيارى لتعليم العربية للناطقين بغيرها، مضيفًا أنه لابد من دراسة الأسباب النفسية لانصراف الأغلبية عن محاولة إتقان العربية، وكيفية علاجها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، إلى أهمية دراسة تبسيط طريقة كتابة اللغة العربية، وتدريس الحد الأدنى الذى يستقيم معه اللسان وطريقة الكتابة، والتدريب المستمر للمعلمين على الطرق الحديثة فى التدريس، ووضع اختبار معرفى موحد وضرورة اجتيازه قبل العمل بالتدريس.

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وكان عمداء كليات جامعة القاهرة احتفلوا مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء ، بإنجازات الجامعة التى حققتها خلال عام 2019 فى كل المجالات العلمية والبحثية والتصنيفات والمسابقات العالمية والدولية ، فضلا عن الانجازات التى حققتها الجامعة على المستوى الداخلى من حيث القرارات التى تصب فى صالح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.