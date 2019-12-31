جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لأبناء جنوب الصعيد بمحافظة أسيوط

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وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك فى القافلة تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن، فيما اكد القائمين على العمل بالقافلة على اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصريفي كافة المجالات.
تأتي تلك القافلة استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وكافة الخدمات والإحتياجات الأساسية لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن ، بجانب الجهد الذي تبذله فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
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