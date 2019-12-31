شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لأبناء جنوب الصعيد بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بتنظيم قافلة تنموية شاملة، حيث قدم الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس كافة الخدمات الطبية المتميزة وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكرى ومركزى أبو تيج والفتح بمحافظة أسيوط، فضلاً عن قيام القافلة بدور هام لتنمية الوعى الثقافى من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعى والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية للإستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.

وحظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك فى القافلة تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن، فيما اكد القائمين على العمل بالقافلة على اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصريفي كافة المجالات.

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تأتي تلك القافلة استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وكافة الخدمات والإحتياجات الأساسية لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن ، بجانب الجهد الذي تبذله فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.