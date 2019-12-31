شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتطوير 6 كبارى ومحاور خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محافظة الجيزة العام الجديد بعدد من المشروعات الهامة التى تتكامل مع الرؤية العامة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عن رصد 120 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكبارى والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة تماشياً مع الرؤية التى تم وضعها لإحداث وجهاً حضارياً للجيزة 2020.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم تطوير واستكمال رفع كفاءة 6 محاور وكبارى حيوية تشمل محورى 26 يوليو وصفط اللبن وكوبرى الجيزة المعدنى وكوبرى العمرانية وكوبرى الساحل وثروت.

وأضاف راشد أنه سيتم تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن إضافة إلى تركيب عواكس ومهدئات لسرعة السيارات إضافية بالطرق المستوية أعلى المحور وعدم الاقتصار على العواكس التى تم تركيبها بالمنحنيات الخطرة.

وأكد المحافظ أن ما تم تنفيذه بمحور صفط اللبن ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل نسب وقوع الحوادث مؤكداً أنه تم ضخ اعتمادات مالية كبيره بلغت 50 مليون جنيه لتدعيم كافة عناصر الأمان بالمحور بصورة لاحظها المترددين عليه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

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تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه ممثلى شركه المقاولون العرب القائمة على الأعمال بحضور المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، حيث وجه محافظ الجيزة برفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور 26 يوليو وتدعيم المتهالك منها إضافة إلى تنفيذ ترميم لطبقة الرصف بالطريق، مؤكداً علي إصلاح بعض القطاعات المعيبة فى الاتجاه القادم من الجيزة إلي 6 أكتوبر إضافة إلي تغير "النيوجيرسي" بعدد من القطاعات بالمحور وتنفيذ تخطيط مرورى به وإصلاح الفواصل العرضية وذلك بما لا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمحور.

وأشار راشد أنه تم الاتفاق على تدعيم الأسوار الحديدية بكوبرى الجيزة المعدنى وتغيير طبقة "الايبوكسي" بالطريق لتلاشى حدوث أى انزلاقات أو حوادث أعلى الكوبرى وذلك باعتباره أحد الكبارى الحيوية التى تشهد كثافات مرورية كبيره على مدار اليوم.

كما أكد محافظ الجيزة علي تطوير عناصر الأمان وصيانة الأسوار الحديدية ومراجعة الفواصل العرضية والشكل الجمالي للأسوار بكبارى ثروت والساحل والعمرانية وذلك في إطار سعي المحافظة علي استكمال منظومة التطوير.