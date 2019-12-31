شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى بنفق الهرم اتجاه ميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق الهرم منذ قليل، اليوم الثلاثاء، زحام مرورى، فى الاتجاه القادم من الطالبية وحتى ميدان الجيزة بسبب زيادة الكثافة المرورية وتكدس السيارات، مع تواجد رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، كما ظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتى ترعة المريوطية مع وجود زحام مرورى بسيط قبل الملف المتواجد بمحيط المحافظة.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، تراقب حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط التحويلات المرورية التى تستغرق ثلاثة أشهر لإجراء أعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة الأميرية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال. وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

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يأتى ذلك بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال ليلاً ونهارا. وستشمل جميع الأعمال بمنطقة الأميرية، استقطاع 2 حارة مرورية بكل اتجاه بشارع الحرية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات لنقل حركة المرور الطولى بشارع الحرية مروراً أعلى شارع عمر المختار، مع الإبقاء على عدد 2 حارة مرورية بكل اتجاه بعرض لا يقل عن 7 أمتار لخدمة حركة المرور الطولى بشارع الحرية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.