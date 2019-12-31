شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مصر للطيران" تحتفى بعملائها المسافرين والقادمين بمناسبة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية مصر للطيران، مع عملائها بتوديع عام 2019، واستقبال عام 2020، حيث قام فريق من العلاقات العامة بالشركة، بتوزيع الهدايا على الركاب داخل صالات مطار القاهرة، سواء المسافرين أو القادمين، كما قام فريق من الدعاية والإعلام بمصر للطيران بتوزيع العديد من الهدايا، والتقاط الصور التذكارية للركاب وأطفالهم.

كانت مصر للطيران قد أعلنت أنها ستوفر لعملائها من أعضاء برنامج "المسافر الدائم الذهبي"، وعملاء درجة رجال الأعمال، ميزة جديدة "اختار وجبتك بنفسك " بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة ، أن الخدمة الجديدة التى توفرها مصر للطيران بمناسبة العام الجديد، هى إمكانية اختيار وجباتهم التى يرغبون فى تناولها في استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، ومن يرغب من عملاء مصر للطيران الاستفاده من هذه الخدمة إرسال بريد الكترونى قبل موعد رحلته ب48 ساعة.

وتواصل مصر للطيران، الاحتفال مع الركاب داخل مطار القاهرة الدولى، حيث تضمنت مظاهر الاحتفال، مفاجآت وهدايا داخل صالة السفر بمبنى الركاب "3"، كما شملت الاحتفالات تزيين جميع استراحات الشركة بألوان العام الجديد، كما اتسمت جميع شاشات صالات السفر والوصول بعرض نفس الأجواء المبهجة، وحرص العاملون بالشركة بصالات السفر وعند منطقة الجوازات ومنافذ انهاء إجراءات السفر، على توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور للمسافرين مع سانتا كلوز.

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وشهدت رحلات الشركة أيضًا نفس الأجواء، بتوديع فرق العلاقات العامة المسافرين قبل إقلاع الرحلات، وتوزيع عليهم والتقط الصور معهم ، بالاضافة الي تزيين الطائرات ، كما حرصت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تزيين كافتيرياتها بالمطارات المصرية وتقديم قوائم طعام بهذه المناسبة.

ومن المقرر ان تستمر احتفالات مصر للطيران حتي بداية العام الجديد 2020 مع عملائها المسافرين على الرحلات الدولية من مطار القاهرة ويشاركها الاحتفال شركة مصر للطيران للأسواق الحرة التى توزع هداياها على العملاء أيضا من منتجاتها العالمية.

يذكر أن مصر للطيران اكسبريس تُسير رحلات إضافية إلى المدن السياحية الداخلية، خلال أعياد رأس السنة، كما طرحت شركة الخطوط الجوية عروض ترويجية وتخفيضات بمناسبة احتفالات الكريسماس والعام الجديد .