شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. استعدادات الكاتدرائية لقداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد فى السادس من يناير المقبل، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض سفراء الدول العربية والأجنبية، ووفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية، ونواب البرلمان، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، حيث ينتشر رجال الداخلية والقوات المسلحة لتأمين الحضور فى صلوات القداس.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الأكبر فى الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهى عبارة عن طابق أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع.

·يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات القداس الذى يقام ليلة ميلاد المسيح

· يصلى القداس بالطقس الفرايحى تعبيرا عن الفرح بميلاد المسيح

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·يترأس المعلم إبراهيم عياد فريق شمامسة ومرتلى الكنيسة ويشارك طلاب الكلية الإكليريكية بالصلاة

·يقام القداس فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور كبار رجال الدولة

ـ توصف كاتدرائية ميلاد المسيح بالتحفة المعمارية ومقامة على مساحة 63 ألف متر

·شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أول المهنئين للبابا تواضروس بعيد الميلاد 2019

·الكاتدرائية وزعت 2500 دعوة للوزراء والمسئولين وسفراء الدول الأجنبية لحضور القداس

·تحرص الكاتدرائية على حضور شعب كنائس منطقة الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد فى العباسية

·تخصص الكاتدرائية أتوبيسات لنقل المشاركين فى قداس العيد من مقرها بالعباسية وحتى العاصمة الإدارية