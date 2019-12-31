شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن جورج مارشال وزير الدفاع الثالث لأمريكا.. عارض إنشاء إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد جورج كاتليت مارشال، رئيس أركان الجيش الأمريكي الـ 15 فى الفترة من 1939 وحتى 1945 في أثناء الحرب الفليبنية الأمريكية، ووزير الخارجية الـ 50 فى الفترة من 1947 وحتى 1949، ووزير الدفاع الثالث خلال الفترة من 1950 وحتى 1951، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953 تقديراً لخطته "خطة مارشال أو مشروع مارشال".

”الخليج 365” يقدم 15 معلومة عن جورج مارشال فى ذكرى ميلاده كما يلى :

1- ولد رحيل جورج كاتليت مارشال، فى مثل هذا اليوم 31 ديسمبر عام 1880 فى مدينة يونينتاون بولاية بنسلفانيا

2-تخرج من المعهد العسكرى بولاية فرجينيا عام 1901 وعُين ضابطاً برتبة ملازم ثان وخدم خلال السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى فترتين في الفلبين .

3-ترقى مارشال إلى رتبة نقيب عام 1916 وانضم إلى فرقة المشاة الأولى كضابط ركن وانتقل معها إلى فرنسا عام 1917.

4- في أغسطس 1918 التحق مارشال بعد ترقيته لرتبة عقيد مؤقت بهيئة أركان الجيش الأول.

5- فى عام 1938 التحق مارشال بهيئة الأركان العامة للجيش وهو برتبة عميد وفي ذلك الوقت بدأ إعداد سجل احتفظ فيه بأسماء الضباط الذين أُعجب بأدائهم المهني.

6- في سبتمبر 1939 اختاره الرئيس فرانكلين روزفلت لتولى منصب رئيس أركان الجيش.

7-بدأ مارشال في وضع الخطط الاستراتيجية وحشد تأييد الكونجرس لزيادة حجم القوات وتسليح الجيش وتزويده بالمعدات اللازمة.

8-تمكن مارشال من زيادة قوة الجيش إلى 8 مليون جندى وذلك عقب قصف اليابان لميناء بيرل هاربر وإعلان الولايات المتحدة دخولها الحرب العالمية الثانية.

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9-أعاد مارشال تنظيم هيئة أركان الجيش وقسمه إلى ثلاث قيادات رئيسية هى: القوات الجوية والقوات البرية وخدمات الجيش.

10- بعد انتهاء الحرب استقال مارشال من منصبه وبعد استقالته بـ 10 أيام أرسله الرئيس هارى ترومان إلى الصين للتوسط في النزاع بين الشيوعيين والقوميين إلا أنه فشل فى ذلك.

11- عينه ترومان وزيراً للخارجية في يناير 1947، وبدأ فى إعداد برنامج لإعادة اقتصادات أوروبا إلى وضعها الصحيح لمقاومة توغل الشيوعية في أوروبا الغربية.

12-وفرت الخطة التي أصبحت تُعرف بـ "مشروع مارشال" الأموال اللازمة لتمويل اقتصادات أوروبا التي مزقتها الحرب وفي عام 1953 تسلم مارشال جائزة نوبل للسلام تقديراً لخطته.

13-استقال مارشال من منصبه كوزير للخارجية عام 1949 بسبب مرضه وبعد سنة من ذلك استدعاه الرئيس هارى ترومان ليصبح وزيراً للدفاع، وعاد للتقاعد مرة أخرى فى 12 سبتمبر 1951.

14- كان جورج مارشال أشد معارضي ترومان ومشروعه بإنشاء الدولة الصهيونية "إسرائيل" والمعروف أنه لم يتكلم قط مع الرئيس ترومان بعدها.

15-توفي جورج كاتليت مارشال في 16 أكتوبر 1959 عن عمر يناهز 79 عامًا.