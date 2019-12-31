خبير عالمي في جراحة المسالك للأطفال بمستشفى مصر الجديدة العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان، استضافة مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة، الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك في الفترة من 10 وحتى 26 يناير الحالي.

وأضاف في بيان رسمي أن اللجان التحضيرية بالمستشفيات تستقبل حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.​