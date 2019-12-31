محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أول يوم في العام الجديد 2020 (الأربعاء)، موضحا أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار في الطقس إلى حد كبير.
وقال شاهين لمصراوي، إن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتتحسن معها الرؤية في الساعة التاسعة صباحا، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
وأوضح أن الطقس يميل للبرودة خلال ساعات النهار ويكون شديد البرودة خلال فترات الليل، مشيرا إلى أن الملاحة البحرية معتدلة سواء في البحرين "الأحمر والمتوسط" وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.
وأشار شاهين، إلى أن الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والمناطق السياحية سواء جنوب سيناء أو جنوب الصعيد والأجواء آمنة تماما ودرجات الحرارة تتراوح من 21 ـ 22 درجة خلال ساعات النهار، بينما تتراوح على شرم الشيخ والغردقة في فترات الليل من 14 – 16 درجة، وتبلغ درجات الحرارة الصغرى على الصعيد من 9 – 10 درجات.
وعن الاحتفال بليلة رأس السنة، نصح شاهين: "المواطنين اللي هيسهروا بالليل في الخارج للاحتفال هذه الليلة، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل سواء خلال فترات الليل أو التواجد خارج المنزل في الساعات الأولى من الصباح خاصة الأطفال، وأحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر، ما يتطلب ضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة".
وتابع قائلا: اطمنوا واستمتعوا بليلة رأس السنة.. مفيش أي ظواهر تخض.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض جديد للحرارة بمعدل 3 درجات.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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