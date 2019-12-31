محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين بسرقة كمية من المواد البترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات البترول بالإسماعيلية. تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المسئولين بإحدى شركات البترول بالإسماعيلية باكتشافه وجود كسر بخط المواسير التابع للشركة عمله الكائنة بدائرة المركز، والقادم من السويس إلى بورسعيد. بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بماسورة السولار الخاصة بالشركة وعُثر على حفرة بقطعة أرض زراعية ملك أحد الأشخاص بالمعاش مُقيم بذات العزبة، المارة بها الماسورة. تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمديرية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم خمسة أشخاص من بينهم مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة تخصصت في سرقة المواد البترولية من الخطوط الناقلة بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.