للتهنئة والتباحث في الملفات القضائية.. أعضاء نادي القضاء يزورون وزير العدل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، زار أمس الإثنين بتشكيله الجديد، المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد؛ لتقديم التهنئة على توليه المنصب.

وأضاف المستشار" رضا" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خلال لقاء أعضاء النادي ووزير العدل، تم طرح العديد من الموضوعات التي تهم رجال النيابة العامة والقضاء.

وتابع أن أعضاء النادي لمسوا من وزير العدل رغبة حقيقية للتطوير والارتقاء بالقطاعات كافة في الوزارة، وسعي حثيث نحو تهيئة المناخ للنظام القضائي لتحقيق العدالة الناجزة بأيسر الإجراءات وتعزيز الثقة في هذا النظام بما يكفل سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

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وحسب البيان، فتم التباحث في العديد من الملفات التي تهم رجال القضاء، وقدم رئيس نادي القضاة مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير السلطة القضائية 2019 - 2023 التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس إدارة النادي منذ أكثر من عامين لوزير العدل، فيما وعد الأخير بوضعها محل الدراسة والفحص .

وأعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، عن خالص تمنياتهم وقضاة مصر للمستشار "مروان" بالتوفيق والسداد.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن في نهاية اللقاء درع نادي القضاة لوزير العدل؛ تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه القضائي المشرف.