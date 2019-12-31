قبل الترويج في الكريسماس.. ضبط عاطلين بحوزتهما 166 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين حال استقلالهما سيارتين وبحوزتهما 166 طربة حشيش بقصد الاتجار،

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، من ضبط شخصين (حاصل على دبلوم- سبق اتهامه في قضيتي "أقراص مخدرة، سرقة سيارة " مقيم بالإسكندرية، طالب، مقيم بالقاهرة) حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وذلك في كمين أعد لضبطهما بدائرة القسم.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.