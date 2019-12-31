بمستندات مزورة.. القبض على عاطل تخصص في تهريب الشباب للدول الأوربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد (التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم باب شرق بمحافظة الإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق .