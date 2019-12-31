بالصور.. الداخلية تنجح في إنقاذ مُسنة عقب انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية بالإسكندرية، في إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل غرفة بمسكنها بأحد العقارات بالإسكندرية إثر انهيار سلم طابقين من العقار. تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بسقوط أجزاء من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين. انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، وبالفحص تبين أن العقار مكون من خمسة طوابق (يقطنه 5 أُسر) وانهيار السلم بالطابقين الرابع والخامس، واحتجاز إحدى السيدات (قاطنة بالدور الخامس) وتمكنت قوات الإنقاذ من إنزال السيدة المحتجزة باستخدام السلم الهيدروليكي، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها. وتوجه أهالي المنطقة بالشكر لقوات الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ، ولسرعة الاستجابة والتجاوب الفوري للبلاغات والاستغاثات.

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