أخبار مصر | عاجل.. الموافقة على تقنين أوضاع 90 كنيسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الموافقة على تقنين أوضاع 90 كنيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، على تقنين أوضاع 90 كنيسة.

رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع

وجاء ذلك بحضور كل من "وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية".

وجاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي،اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.

وهنأ رئيس الوزراء جموع الشعب المصري بالعام الجديد، وعلى وجه الخصوص الأخوة الأقباط، بحلول عيد الميلاد المجيد.

وأعرب عن سعادته بإقامة اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، مع الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، وفيما يخص أوضاع الكنائس، وافقت اللجنة على تقنين أوضاع ٩٠ كنيسة ومبنى تابع.

وبلغ عدد الكنائس التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، ١٤١٢ كنيسة، حتى الآن.