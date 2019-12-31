أخبار مصر | أبرز 10 أرقام وإحصائيات حول فتاوى عيد الميلاد المجيد

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قدّم المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أبرز 10 أرقام وإحصاءات حول فتاوى عيد الميلاد في العالم على مدار عام والتي تمثلت فيما يلي:



(10 %) هي نسبة الفتاوى الصادرة ضد المسيحيين في العالم، (3%) منها خاصة بعيد الميلاد المجيد.



(70 %) من فتاوى عيد الميلاد صادرة من شخصيات غير رسمية، و(30%) منها صادرة من مؤسسات رسمية.



(90 %) من فتاوى الإخوان والسلفية الجهادية تدعو إلى «العزلة المجتمعية» لأصحاب الديانات الأخرى، وخاصة المسيحيين، وتحريم التهنئة بأعيادهم والمعاملة في البيع والشراء.



(99 %) من أحكام فتاوى السلفيين الصادرة حول تهنئة المسيحيين ببعيد الميلاد "حرام ومنكر عظيم".



(97 %) من الفتاوى الصادرة من مؤسسات وهيئات رسمية في العالم تجيز التهنئة والاحتفال بعيد الميلاد.



(98 %) من فتاوى تنظيم داعش التي تحرم التعامل مع المسيحيين وتدعو لهدم الكنائس واردة في كتاب "الأثر المحمود لقهر ذوي العهود".



(95 %) من فتاوى الإخوان والسلفيين والتنظيمات الإرهابية تحرم التهنئة بعيد الميلاد استنادًا لفتاوى سابقة لــ"ابن تيمية" و"ابن القيم".



(85 %) من فتاوى الدول الغربية مكرّرة وتحرِّم الاحتفال بعيد الميلاد بسبب اعتمادها على فتاوى المركز الأوروبي للإفتاء والبحوث التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.



(60 %) من الفتاوى المحرمة للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام تُبرّر ذلك بالأفعال المحرمة التي تقع في عيد الميلاد وليس لها صلة بذات المسيحيين.



(12 %) من فتاوى "تنظيم القاعدة" و"حزب التحرير" قديمة وتحرّم التهنئة ببعيد الميلاد بزعم "ارتباطه بالعقيدة النصرانية الباطلة".

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وجاءت أبرز الفتاوى الصادرة ضد المسيحيين كالتالي:

• فتوى "يجوز تهنئة المسيحيين بمناسباتهم الدنيوية وليس الدينية.. ولكن الكريسماس من جملة شعائرهم الدينية، والمشاركة فيه هي مشاركة لهم في شعائر دينهم، ولا ريب أن ذلك حرام ومنكر عظيم". (للداعية السلفي سامح حمودة).



• يحرم الاشتراك في الكريسماس بأي شكل؛ فلا يجوز تقديم الهدايا وتبادل التهاني أو شراء دُمية بابا نويل (سانت كلوز)، أو شجرة عيد الميلاد وإظهار الفرح والسرور من خلال الألعاب النارية أو الخروج للمنتزهات في ذلك اليوم، أو تزيين المنازل وإنارتها بالألوان، أو شراء الحلوى للأطفال، أو اصطحابهم لمحلات الألعاب إلى غير ذلك من الصور. (للداعية السلفي سامح حمودة).



• "الكافر الذي تُرفع له التهاني مجرم حرب ما زالت يداه تقطر من دماء المسلمين.. فيجب على كل مسلم أن يبغض هذا الفعل والبعد عن الركون إلى الكفار وموالاتهم لأن في الركون إليهم تعرضًا لغضب الله وعقابه.(لمنظِّر تنظيم القاعدة حمود عقلاء الشعيبي).



• "في ميثاق عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت لا ينبغي لها أن تُجدد".(للداعية السلفي أبو إسحاق الحويني).



• "يجب عليهم الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافًا بالمسلمين". (للداعية السلفي فوزي عبد الله).



• "اليهود والنصارى والمجوس يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". (كتاب فقه الجهاد للسلفي ياسر برهامي).



• "لا يجوز بدء غير المسلمين بالسلام، ولا حتى القول لهم أهلًا أو سهلًا لأن ذلك تعظيمًا لهم. (كتاب "تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد" (للسلفي محمود المصري).



• "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه".(للداعية السلفي محمد إسماعيل المقدم).



• "الشريعة حرمت علينا أن نشارك غيرنا في أعيادهم سواء بالتهنئة أو بالحضور أو بأي صورة أخرى".(للشيخ صفوت الشوادفي، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر سابقًا).



• "لا يجوز أبدا أن تهنئ الكفار ببطاقة تهنئة أو معايدة، ولا يجوز لك أيضًا أن تقبل منهم بطاقة معايدة بل يجب ردها عليهم ولا يجوز تعطيل العمل في أيام عيدهم". (للشيخ أبو محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الأثري).



• "تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق". (للسلفي ياسر برهامي).