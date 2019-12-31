أخبار مصر | "البيطريين": غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي المسلمة باليد اليوم

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أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن اليوم الثلاثاء، آخر أيام تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة والجيزة وقنا.

وقال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إن اللجنة تلقت طلبات الترشح لمدة 10 متواصلة، على أن تستمر لمدة 3 أيام لتلقي طلبات الترشح المرسلة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة في لجنة تلقي الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الاسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب في الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة في نطاق القطاع الراغب في الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.