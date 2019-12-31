أخبار مصر | أسيوط تختار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ من أبرز ‏شخصيات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسيوط تختار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ من أبرز ‏شخصيات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت محافظة أسيوط، الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة ‏المصرية، بمحافظة أسيوط، ومدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، من أبرز ‏شخصيات المحافظة خلال عام 2019؛ لدوره الكبير في المصالحات التي ‏شهدتها مدن وقرى المحافظة خلال هذا العام.‏



وبلغ عدد المصالحات التي شارك فيها "عبد العزيز" نحو 77 حالة خصومات ثأرية في مناطق مختلفة بمحافظة أسيوط، بمشاركة لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وبالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية.