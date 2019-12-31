أخبار مصر | أسيوط تختار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ من أبرز ‏شخصيات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسيوط تختار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ من أبرز شخصيات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختارت محافظة أسيوط، الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية، بمحافظة أسيوط، ومدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، من أبرز شخصيات المحافظة خلال عام 2019؛ لدوره الكبير في المصالحات التي شهدتها مدن وقرى المحافظة خلال هذا العام.
وبلغ عدد المصالحات التي شارك فيها "عبد العزيز" نحو 77 حالة خصومات ثأرية في مناطق مختلفة بمحافظة أسيوط، بمشاركة لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وبالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية.