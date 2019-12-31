أخبار مصر | من القاهرة للدقهلية.. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا من البرد

وتبين أنه رجل مسن يدعى "ع.أ" يبلغ من العمر 70 تقريبا وحالته سيئة، وأفاد بأنه من محافظة القاهرة ولا يحمل أي أوراق ثبوتية وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسه كبار السن بنبروه.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.