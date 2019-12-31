أخبار مصر | من القاهرة للدقهلية.. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا من البرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من القاهرة للدقهلية.. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا من البرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع فريق التدخل السريع بالدقهلية، منشور تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مسن مشرد بمركز منية النصر، وعليه فقد تم التواصل مع أدمن الصفحة لمعرفة تفاصيل عن الحالة وتم التعامل مع الحالة.
وتبين أنه رجل مسن يدعى "ع.أ" يبلغ من العمر 70 تقريبا وحالته سيئة، وأفاد بأنه من محافظة القاهرة ولا يحمل أي أوراق ثبوتية وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسه كبار السن بنبروه.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.