أخبار مصر | عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الوزارة، إن الطلاب المنتظمين يبدأون تسجيل الاستمارات إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 يناير عام 2020، على أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من الأحد، 2 فبراير لعام 2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مهم وعاجل لها، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على أنه لن يسمح للطلاب بكتابة الاستمارة الورقية، إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ونوهت الوزارة، بأن يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، تفاصيل إجراءات التقديم لامتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020.

وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية، بتزويد مدارس الثانوي، باستمارات التقديم بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة، في موعد أقصاه 30 يناير، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها.

