أخبار مصر | عاجل.. شعبان علي رئيسا لهيئة النقل النهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شعبان علي رئيسا لهيئة النقل النهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، تعيين اللواء شعبان محمد عبد السلام علي، رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري، خلفا للواء ياسر جلال، الذي انتهت مدة إعارته، من القوات المسلحة.

وقال وزير النقل، المهندس كامل الوزير، خلال لقائه رئيس هيئة النقل النهري الجديد، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل؛ لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث.

وأشار الوزير، إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دروات تدريبية والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة؛ للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة، مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.