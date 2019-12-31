أخبار مصر | "فانفوني" يقتل 50 والتضامن توفر سلعا للمواطنين.. أحداث فاتتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فانفوني" يقتل 50 والتضامن توفر سلعا للمواطنين.. أحداث فاتتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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دمر إعصار "فانفوني" العديد من جزر "فيساياس" التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفلبين، هذا وقد تسبب الإعصار في سقوط 50 قتيلًا وتشريد 80 ألفا آخرين.

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تسبب استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير في بعض التأخيرات خلال الأيام الماضية الأمر الذي دفع هيئة سكك حديد مصر لإصدار بيان تعلن فيه عن التأخيرات المتوقعة خلال اليوم.

لمتابعة التأخيرات المتوقعة اضغط هنا التموين توفر السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الاستراتيجية، حيث أصبح احتياطي السكر كافٍ لمدة 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز واللحوم والدواجن المجمدة ما يكفي 3 أشهر.

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اتهام وزير العدل بكوريا الجنوبية بالكسب غير المشروع





أصدر مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، بكوريا الجنوبية، توجيه الاتهام لوزير العدل الأسبق، وزوجته، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للاستثمار العائلي واستخدام منصبه في الحصول على الامتيازات.

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