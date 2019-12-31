أخبار مصر | عاجل.. تحرك برلماني ضد معامل البرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك برلماني ضد معامل البرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وقائع تشير إلى بيع معامل التحاليل، أدوية للعملاء، بالمخالفة للقانون الذي لا يعطي حق بيع الأدوية لمعامل التحليل الطبية أو المعنية بإجراء الأشعة للمواطنين.

وقالت إيناس عبدالحليم، إنه تم تداول مكالمة مسربة لأحد العملاء مع معامل البرج، تبين قيام المعمل المشهر لإجراء التحاليل الطبية والأشعة للمواطنين ببيع الأدوية للعملاء وذلك بنسبة خصم تصل إلى 20% على الدواء المصري، و5% على المستورد مع توصيل الدواء خلال يومين.

وأكدت، أن المعمل أكد أنه يقدم هذه الخدمة لعملائه وذلك عن طريق الحصول على حقوق بيعها من قبل بعض شركات الدواء، وذلك عن طريق الجانب الصيدلي في المعمل الذي ينص عمله على إجراء التحاليل الطبية.

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وتابعت أن هذا الأمر يتضمن مخالفات جسيمة وخطيرة، يعاقب عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر والمعني بتنظيم التعامل مع الأدوية.

وأشارت إلى أنه وفقا للقانون فلا يجوز بيع الأدويه للجمهور إلا من خلال الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة. كما أنه لا يجوز تقديم خصومات علي الأدويه لأنه تلاعب بالتسعيرة الجبرية المحددة من قبل وزارة الصحة.

وطالبت عضوة البرلمان، بإعمال القانون ومنع تلك الظاهرة من التغول علي حق المواطن والدولة والصيدلي، حيث انها تقوم بممارسة مهنة من غير استيفاء اشتراطاتها، ومخالفة صريح القانون، وعملها من وراء ستار يمكنها من التهرب الضريبي وإهدار حق الدولة، والتعامل غير السليم مع الأدوية من خلال جهات غير خاضعه للتفتيش الصيدلي مما يهدد حياة المواطن.