شكرا لقرائتكم خبر عن ربط غرقة عمليات «القليوبية» بـ«الوزراء والتنمية» لمتابعة احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التامين واستعدادات جميع الاجهزة الامنية والتنفيذية لتامين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع انحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.

وأكد «الهجان» خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشآت وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.

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وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بكامل طاقته، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

فيما قامت مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقى أي شكاوى على مدار24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يومياً بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتقدم المحافظ ‏‏ بخالص التهانى القلبية لمواطني القليوبية بمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، متمنيًا لهم كل الخير والسعادة، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائمًا رمزاً للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحدًا.