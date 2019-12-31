شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى الناعمة ودورها المجتمعي».. فى ملتقى الهناجر الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان «القوى الناعمة ودورها المجتمعى» من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، أمس الاثنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى، مدير المركز، وقد تحدث في الملتقى الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، والدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور أشرف عبدالرحمن، الناقد الفني والأستاذ بمعهد النقد الفنى، والأديبة والروائية الدكتورة لوتس عبدالكريم، وأدار اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

قالت الدكتورة ناهد عبدالحميد، «إن القوى الناعمة موضوع لا يمكن أن يحتويه ملتقى واحد ولكن سنحاول تغطية الموضوع بقدر الإمكان، فالقوى الناعمة برغم حداثة هذا المفهوم نسبياً إلا إنه أصبح من المفاهيم الواسعة الانتشار والاستخدام، وأول من تحدث عن هذا المصطلح هو «جوزيف ناي» وهو ضابط متقاعد بالقوات الأمريكية وكان يعتبر القوى الناعمة أحد أهم الأسلحة السياسية للدول، من خلالها تستطيع تحقيق أهدافها، وأضافت هذا من الجانب النظرى ولكن من الجانب العملى فالمصريين هم أول من إستخدموا هذه القوى الناعمة عملياً وتطبيقياً منذ عام 1725 قبل الميلاد، فالقوى الناعمة إستخدمت على مر التاريخ وكانت حاضرة وفاعلة في كل الأحداث الوطنية المصرية، إعتباراً من طرد الهكسوس من البلاد مروراً بثورة عرابى وثورة 1919، وثورة 1952، وانتصارات أكتوبر وغيرها، ولم تكن القوى الناعمة المصرية داعمة للأحداث الوطنية في مصر فقط بل لكل الشعوب العربية أيضاً، فمصر كانت ولازالت هي القلب النابض والعقل الواعى والقوة المعنوية الهائلة لكل الشعوب العربية، فقوة مصر الناعمة هي التي ساعدت على تماسك البنيان الإنسانى للشعوب العربية».

وقال الدكتور صلاح فضل، «إن الملتقى بشموله على مختلف الفنون هو مدخل ناعم للقوى الناعمة، وإن كان المسمى أطلق حديثاً لكننا كنا نستخدمه كثيراً بأشكال مختلفة في ثقافتنا العربية، فدائماً كنا نميز بين المادة وبين الروح بين المحسوس وبين المجرد، والوضع المصري الراهن يوصلنا إلى فكرة وضع خريطة بسيطة للطاقات الإنسانية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام روحية وعقلية علمية ونفسية وروحية، والروحية هي أقدم وأهم الطاقات التي إنبثقت من مصر، تمثلت في جانبين الأديان السماوية وغير السماوية مثل البوذية وغيرها، وتظل الطاقة روحية إلا أن تتحول عند بعض الشعوب أو في مرحلة تاريخية إلى طاقة عنف وغضب، عندئذ تفقد طابعها الروحى المتميز، أما طاقة العقل فهى تولد العلم، والعلوم نوعان الأول إنسانى وهى تغطى الجانب الثقافى والثانية هي العلوم الطبيعة تولدت منها في العصر الحديث الطاقة الذرية والطاقة الشمسية، أما الطاقة الثالثة هي طاقة الآداب والفنون، هذه الطاقات الثلاثة هي التي تتوازن بها شخصية الإنسان، فالميل لطاقة دون الاثنان الآخريان، يختل توازن الطاقة القوى الناعمة، فالقوى الناعمة تعتمد في الدرجه الأولى على التوازن بين هذه الطاقات الثلاث، ويمكننا مواجهة التطرف بإحداث هذا التوازن».

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وأشار الدكتور زين نصار، إلى أن في مصر نمتلك كنز كبير من 150 سنة، هي الموسيقى المسجلة على الاسطوانات، فهناك شخصيات فنية صنعت الوجدان والتاريخ مثل سيد درويش، الذي غير كثيراً في مسار الفن، فالغناء سلاح من أخطر مايمكن، فمن السهل جداً أن يحفظ الناس أي لحن مهما كان مضمونه ولهذا وجب علينا الاهتمام بالنصوص الموسيقية، ويجب أن يكون هناك وعي كي نستطيع رفع وعي الناس وتوجيههم بشكل صحيح عن طريق الفن، يجب أن تحرص أجهزه الإعلام على اختيار النص، فما تغنت به أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب من أغاني موسيقية كانت تشحن الهمم وتلهب القلوب، لافتاً إلى أهمية وجود الطابع العربي في اختيار الموسيقى، ويمكن الإستعانة بأحد الأشكال الغربية، لكن لا يصح أن تكون هي الأساس، يجب أن نحرص على توصيل هذا التراث للأجيال المعاصرة .

من جانبه أجاب الكاتب الصحفى محمود مسلم، ردا على سؤال من مدير الملتقى حول ما مرت به البلاد من عواصف وبراثن الإرهاب التي اتخذت من الدين ستاراً ومن العقيدة شعارا لبث الافكار الظلامية، وكيف يرى المواجهة الفكرية والثقافية وذلك الفكر المعادي للدولة ؟، قال الكاتب محمود مسلم، بإختصار شديد «إن تأثير القوى الناعمة توازي القوى العسكرية وللأسف كان هناك فترات لم نهتم بالقوى الناعمة فيها، فلم يعد الفن والرياضة موهبة فقط ولكن أيضا إدارة، فلكي نستطيع تنمية المواهب مازال لدينا الكثير لنبذله للعمل على تفعيل دور أكبر للقوى الناعمة لزيادة الوعي لدى المجتمع».

وتحدث الدكتور أشرف عبدالرحمن، وقال «إنه ثبت علمياً أن المخ يلتقط الموسيقى أسرع من الكلمات، محمد على باشا قام ببناء 5 مدارس لتعليم الموسيقى العسكرية، وجاء بمدرسين من إيطاليا وفرنسا، تلاه الخديوي إسماعيل الذي قام بإنشاء دار الأوبرا المصرية، وكانت تمثل قوي ناعمة بمصر، وفي ذلك الوقت كانت مصر مركز للثقافة والفن على مستوى العالم، ثم أتت ثورت 19 وكان سيد درويش، بمثابة السوشيال ميديا بأيامنا هذه، حيث قام بمحاربة الفتن الطائفية عن طريق الفن، وأثناء الهزيمة لم يترك الفنانون فنهم فتغني عبدالحليم بـ«احلف بسماها» وكان لمثل تلك الأغاني تأثير كبير على الوطن العربي، مشيراً إلى أن افتتاح أكبر دار أوبرا بالعاصمة الإدارية، وتكريم المخرج «خالد جلال» بمنتدى شباب العالم هو تكريم لكل المثقفين والفنانين، ويؤكد أن التاريخ يعيد نفسه، والاهتمام بالثقاقة يعود من جديد ولكنه سيتطلب بعض الوقت».

وعن مدينة الاسكندرية تحدثت الأديبة والروائية، لوتس عبدالكريم، وقالت «أنا إسكندرانية والإسكندرية كانت قلعة للفنون كانت الناس تتحدث بلغة مختلفة عن الآن، كنا نجتمع في منزل الموسيقار محمد عبدالوهاب، كان يعقد فيها جلسات شهرية وأسبوعية يتحدث عبدالوهاب فيها مع الكتاب الكبار ويوجه لهم الخطاب للنهوض بمستوى الفن والثقافة، ونادي بوجود جمعية للرفق بالوجدان، ونادي بعمل مجلة ثقافية نضع بها الحوار الذي يدور في هذه الجلسات، وقام الكاتب إحسان عبدالقدوس، بترشيحى للقيام بهذه الخطوة، وولى عبدالوهاب الأستاذ أحمد بهاء الدين رئاسة تحرير هذه المجلة، وكان سعيد ومتحمس بينما كنت خائفة من خطوه كهذه، واقترح عبدالوهاب تسمية المجلة (الصالون) فرد أحمد بهاء الدين بأنها كلمة أفرنجية وقرروا تسميها (شموع)، وإستمرت المجله قرابة 20 عاماً» .

تخلل الملتقى باقة مميزة من الأغانى لكبار نجوم الطرب في مصر، تغنى بها المطرب «مصطفى النجدي» بمصاحبة فرقة أوتار الغنائية، منها «أحلف بسماها وبترابها، مابيسألش عليا أبداً، ألف ليلة وليلة»، كما غنى المطرب «أشرف على» بفرقة الموسيقى العربية أغنية «أنا المصري، ودارت الأيام».