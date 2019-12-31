شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد الكيانات الموازية ومنتحلي صفة صحفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص من منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور.

جاء ذلك اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لبحث أزمة الكيانات الوهمية التي تدعي منح صفة صحفي.

Advertisements

وقال عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، في تصريحات، إنه أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية، وقام بعرضها على المجلس والنقيب، والتي بلغ عددها 12 كيانًا، مؤكدًا أن المجلس قرر انتداب مستشار قانوني من خارج النقابة للاستعانة به.

وناقش مجلس النقابة أزمة اعتصام الصحفيين بجريدة التحرير بسبب خفض رواتبهم إلى الحد التأميني، وتفويض المعتصمين للكاتب الصحفي جمال فهمي ليكون وسيطًا مع الإدارة لحل الأزمة.

وقام مجلس نقابة الصحفيين بتفويض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف في أزمة الخوض في الحياة الشخصية لمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وذكرت مصادر أن مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة 3 أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، وذلك حفظًا لكرامة الزملاء وهيبة النقابة.