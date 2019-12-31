شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن حادث كنيسة تكساس: انتهى الأمر فى 6 ثوان وأبناؤنا انقذوا 242 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضحايا الحادث الإرهابى الذين لقوا مصرعهم إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، وغرد "ترامب" على الحساب الرسمى له على "تويتر"، منذ قلل، قائلا "صلواتنا مع عائلات الضحايا على هجوم الكنيسة بالأمس، انتهى الأمر في 6 ثوان بفضل أبناء الرعية الشجعان الذين تصرفوا لحماية 242 من المصلين، وتم إنقاذ الأرواح من قبل هؤلاء الأبطال، وقوانين ولاية تكساس التي تسمح لهم بحمل السلاح".

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الأول الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة (ويست فرى واى) بضاحية (فورت وورث) أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين، ولم تتوافر أية تقارير- حتى الآن- بشأن دوافع الحادث أو هوية مرتكبيه.



تعليق ترامب على حادث كنيسة تكساس

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما إثر اطلاق مسلحين مجهولين الرصاص على مجموعة من الأشخاص أثناء تصوير مقاطع موسيقية بالقرب من مدينة هيوستون بولاية تكساس الامريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسلحين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم اثناء التصوير في ساحة انتظار للسيارات؛ مما أدى أيضا إلى جرح 7 أشخاص آخرين.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عمدة المدينة أوضح - في تصريح صحفي - أن المسلحين اقتربوا من المشاركين في تصوير الفيديو، وهم من الأسبان وأطلقوا الرصاص عليهم، ثم فروا هاربين، فيما لم تتوافر أية تقارير عن أسباب إطلاق الرصاص.

قالت ماكارا ترستى، المتحدثة باسم (ميد ستار موبايل هيلث)، أحد مزودى خدمات الإسعاف فى تكساس، أن منفذ حادث إطلاق النار على كنيسة (ويست فرى واى)، هو أحد الشخصين اللذين قتلا، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص آخر إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وأضافت "ترستي"- وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، إن شخصين آخرين عولجا من إصابات طفيفة في مكان الحادث.