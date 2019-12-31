شكرا لقرائتكم خبر عن ولى أمر يطعن طالبا داخل مدرسة بالدقهلية ويتهمه بمعاكسة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طالب بمدرسة الصناعية بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بجروح، بعد أن طعنه ولى أمر بسكين وفر هاربا بسبب خلافات، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء سيد سلطان مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بقيام ولى أمر طالب داخل المدرسة الصناعية بطعن طالب بسكين أثناء أداء امتحان العملى.

وقد انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المدرسين، تبين قيام "داود عبد الرحيم القناوى" 45 سنة من قرية النسايمة التابعة إلى مركز المنزله، ولى أمر طالب بالمدرسة بطعن الطالب "أحمد خالد محمد خالد" 17 سنه، مقيم قريه النسايمة، وتبين أن الطعنة بالجانب الأيمن، على الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى المنزلة العام لإجراء الإسعافات الأولية له.

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وكشفت تحريات المباحث، إلى نشوب خلاف بين ولى الأمر المتهم بطعن الطالب، بسبب اتهام ولى الأمر للطالب بمعاكسة نجلته بالمرحلة الإعدادية، فاصطحب ولى الأمر نجله بالمدرسة، وتسلل داخل المدرسة مع نجله، وحال قيام الطلاب بأداء امتحان العملى عاتب ولى الأمر، الطالب ووجه له الاتهام بمعاكسة ابنته فأنكر الطالب ذلك، ونشبت بينهما مشادة، قام على أثرها ولى الأمر باستخراج سكين وقام بطعن الطالب، وفر هاربا من المدرسة.

على الفور، توجه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى مركز المنزلة بعد إخطاره بالحادث، لمتابعة حالة الطالب والاطمئنان عليه، على الجانب الآخر تكثف رجال المباحث، جهودها لضبط ولى الأمر الهارب.