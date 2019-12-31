شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..إضاءة الاهرامات وأبو الهول احتفالا برأس السنة الميلادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضئ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، اليوم الأهرامات وأبو الهول، هذا الحدث الذى ينتظره العالم لمشاهدة الأهرامات وأبوالهول مضاءة خلال استقبال العام الجديد، وذلك فى إطار احتفالات العالم برأس السنة الميلادية، وصرح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، أنه تقرر إضاءة الأهرامات وأبو الهول، وذلك لإعلان احتفال مصر ومشاركتها العالم أجمع باستقبال عام جديد، وذلك بين أحضان الحضارة المصرية العظيمه .

ومؤخرا انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت- والضوء مقدم بشكل حى بتسعة لغات.

وذكرت الشركة، أن هذا التطور يأتى في إطار خطة الشركة فى فتح أسواق سياحية جديدة كالسوق السياحى الصينى والذى يعد من أكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

وأكد محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء إن الشركة انتهت من ادخال اللغة الصينية بمنطقتى أبوسمبل وفيله، لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء ، حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائى شريف مندور فى مدينة الإنتاج الإعلامي ببكين فى استوديوهات يونيفرسال العالمية بأحدث الأساليب التقنية وبالاستعانة بأشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية.

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وأضاف عبد العزيز إنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم إطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغة الصينية بمنطقتى فيله وأبو سمبل لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية.

كما أشار عبد العزيز إن عمليه إدخال لغة لعروض الصوت والضوء أمر ليس بهين، فقد احتاج مجهودات كبيرة لانجازه فى فترة وجيزة وذلك لأن له مراحل كثيرة لاخراجه فى النهاية بنفس قيمة وجمال باقى العروض باللغات الأخرى.

جدير بالذكر إنه قد تم إدخال اللغه الصينيه لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية ويقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساء وفى منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء.