شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على إنجازات شركة مياه أسيوط والوادى الجديد خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد"إنفوجراف"تستعرض خلاله المشروعات التي تم إنجازها خلال عام 2019، موضحةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ تحقيق الشفافية والمصداقية وحق المواطنين في معرفة أهم التطورات التي تمت بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موضحاً أنه تم رصد 572.5 مليون جنيه خلال 2019 لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد السنوية بقطاع المشروعات بالشركة.

وجاء في"الإنفوجراف"أنه تم إحلال وتجديد شبكات المياه الإسبيستوس المتهالكة بـ 17 منطقة بأطوال 303 كم، بقيمة 85 مليون جنيه، وإحلال وتجديد خط الطرد من محطة رفع نزلة "عبداللاه"إلي محطة رفع البنك الدولي وإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط، بأطول 5200 متر، بقيمة إجمالية 31.5 مليون جنيه.

كما رصد "الإنفوجراف"تنفيذ 16 ألف وصلة صرف صحي منزلية بقيمة 65 مليون جنيه، وتنفيذ محطة مياه مدمجة لتغذية (140 عمارة) بمنقباد بطاقة إنتاجية (100 لتر/ث)، بقيمة 36.5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 40 بئراً، وتوريد طلمبات بقيمة 15 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي "البركة"، و3 طلمبات و3 محركات بطاقة إنتاجية (200 لتر/ث)، ومحطة صرف صحي قرية "مير"بمركز القوصية، بقيمة 27.5 مليون، وكذا إحلال وتجديد محطتي مياه(مرشحة التشيكى، نزلة الزهرى بالبدارى)، بقيمة 243 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتوريد وتركيب عدَّايات ومحابس وباردات وطلمبات ووحدات ترشيح نقالى بـ10 مناطق، بقيمة 59 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولىISSIP""، بقيمة تقديرية تخطت مليار جنيه، أبرز "الإنفوجراف"، أنه تم رصد 96 مليون جنيه، لتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحى بقرى(النواورة - العتمانية – وادى الشيخ) بمركز البدارى، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "النواورة"بمركز البداري بقيمة 52 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحى بقرية"النواميس"بقيمة 42 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحى لقرى (ريفا – دير ريفا)، بقيمة 230 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحى لقرية "موشا"بقيمة 204 ملايين جنيه، وتنفيذ محطة وشبكات نقل مياه الصرف الصحى لقرية "شطب"بقيمة 73 مليون جنيه، وكذا تنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحى لقرية "الزاوية"بقيمة 112 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية"شطب"بقيمة 292 مليون جنيه، حيث تم إنجاز نسبة تفوق 90% بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع فى التوقيتات المحددة.

وذكر"الإنفوجراف"أنه تم رفع كفاءة وتطوير 11 معملاً متنوعاً(صرف صحي - مياه شرب) ما بين "كيميائي وبيكترولوجي"، وجارٍ إعادة تأهيل عدد 5 معامل أخرى بقيمة وصلت إلى 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 14 سيارة مجهزة متنقلة، يضمها قطاع المعامل لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أى شكوى تخص جودة المياه، وكذا تركيب 210 منظومات للكلور لجميع مياه الآبار الجوفية، حيث بلغت نسبة التغطية لمعامل الشركة على مستوى المحافظة 100%.

وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشاررئيس الشركة، من خلال "الإنفوجراف"، إلى أنه تم إجراء استطلاع رأي لـ2400 من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وعقد 160 ندوة توعوية لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ 50 مبادرة للتوعية بقضايا المجتمع المدني، وإطلاق 24 قافلة مائية علي نطاق المحافظة، كما تلقت الشركة عدد 25 ألف شكوى واستفسارا عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتشمل (الخط الساخن ــ مراكز خدمة العملاء ــ الصفحة الرسمية للشركة ــ موقع التواصل الاجتماعي ــ موبايل أبليكيشن ــ واتس آب).

وفي قطاع الموارد البشرية بالشركة، جاء في"الإنفوجراف"، أنه تم عقد 100 دورة تدريبية، استفاد منها 1750 متدرباً لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

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أنشطة التوعية والمبادرات



انفو يوضح الطفرة التى حدثت فى قطاع التدريب



انفو يوضح كيفية تطوير قطاع المعامل بالشركة



انفو يوضح مشروعات الشركة المنفذه بتمويل من البنك الدولى



تطوير معدات الشركة



خطة الاحلال والتجديد



قطاع الموارد البشرية وعدد العاملين المعينين