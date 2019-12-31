شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إتاحة 437 ألف شقة وتنفيذ 298 مشروع مياه وصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2019، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال الدكتور عاصم الجزار: تم خلال عام 2019، إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتوع بين وحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التى أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.

يذكر ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الأقصر – أسوان – قنا – بورسعيد – البحيرة – كفر الشيخ – الجيزة)، ومدن (المنيا الجديدة – السادات – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الفيوم الجديدة – بدر).

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت ممكن، وكذا توزيع المبانى الخدمية بشكل جيد بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، مُكلفاً بإعداد تقرير أسبوعى عن موقف تنفيذ الوحدات بمنطقة الـ800 فدان بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا إعداد تقارير دورية بموقف تنفيذ الوحدات بمدينة بدر.

وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية.