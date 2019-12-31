شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة موقف إنهاء العشوائيات بالقاهرة وما تم إزالته حتى الآن فى إطار خطة تطوير محافظة القاهرة، كما يرأس أيضا إجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس ، والتى كانت قد وافقت فى إجتماعها الأخير على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا.

كما تناقش اللجنة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها.

وعقب ذلك يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور السيد القصير ، وزير الزراعة لمتابعة ملفات قطاع الزراعة ، يعقبه لقاء مع الطيار محمد منار، وزير الطيران، لمتابعة ملفات قطاعه.

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كان وزير الطيران، قد أكد فى تصريحات صحفية له مؤخرا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستضع الاهتمام بالعنصر البشرى فى مقدمة أولويات استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة و أن الحفاظ على مكتسبات العاملين بقطاع الطيران المدنى تأتى فى مقدمة أولويات اهتمام مسئولى وزارة الطيران، والتى تستهدف العمل فى إطار من الود والرقى بما يعود بالنفع على الراكب ورواد مطار القاهرة وكافة المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران، أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة السياحة والآثار بما يصب فى خدمة الراكب من خلال منظومة متكاملة تشمل السفر والسياحة، وأكد الوزير أن هناك بعض الملفات أمام الجهات المعنية للدراسة والبت فيها بالرأى والتقييم.