شكرا لقرائتكم خبر عن طقس رأس السنة.. الأرصاد توصى بالملابس الثقيلة والصغرى بالقاهرة بين 8 و9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ"الأرصاد الجوية"، أن الأجواء مستقرة نسبيا على كافة الأنحاء بالجمهورية اليوم باحتفالات رأس السنة الهجرية، وخلال ال 48 ساعة المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدل بحوالى درجتين ل 3 درجات، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى اليوم خلال احتفالات رأس السنة بالقاهرة بين 8 و 9 درجات وهى أقل من المعدل .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها خلال ال 48 ساعة المقبلة، محذرا المواطنين من برودة الأجواء ليلا وخلال ساعات النهار.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الاحتفال برأس السنة نظرا لبردوة الأجواء ليلا، مشيرا إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى بين خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة.

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ويسود اليوم الثلاثاء، ليلة رأس السنة الجديدة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الغربية ، العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.