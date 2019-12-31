شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إتاحة 437 ألف شقة وتنفيذ 298 مشروع مياه وصرف والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
يذكر ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الأقصر – أسوان – قنا – بورسعيد – البحيرة – كفر الشيخ – الجيزة)، ومدن (المنيا الجديدة – السادات – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الفيوم الجديدة – بدر).
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت ممكن، وكذا توزيع المبانى الخدمية بشكل جيد بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، مُكلفاً بإعداد تقرير أسبوعى عن موقف تنفيذ الوحدات بمنطقة الـ800 فدان بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا إعداد تقارير دورية بموقف تنفيذ الوحدات بمدينة بدر.
وشدد وزير الإسكان على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، فى المشروعات المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: إتاحة 437 ألف شقة وتنفيذ 298 مشروع مياه وصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.