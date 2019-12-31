شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفد من قضاة المحكمة، الذين هنئوا الوزير بتوليه حقيبة العدل.
وأكد المستشار عمر مروان على تقديره العميق للدور الهام والحيوي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها المحكمة وقضاتها بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وهو ما يُعد فخراً للنظام القضائي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.