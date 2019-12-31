شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفد من قضاة المحكمة، الذين هنئوا الوزير بتوليه حقيبة العدل.

وأكد المستشار عمر مروان على تقديره العميق للدور الهام والحيوي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها المحكمة وقضاتها بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وهو ما يُعد فخراً للنظام القضائي المصري.