شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» وجامعة الإسكندرية توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والبحث العلمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين جامعة الإسكندرية والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، مساء أمس الاثنين، بهدف تفعيل التعاون المشترك واسهامًا منهما في بناء القدرات للعاملين بالشركة وكذا قطاع النفط والغاز عن طريق تأهيلهم وصقلهم بالمهارات التدريبية المتخصصة.

وقال الكردي أن مذكرة التفاهم تضمنت الإتفاق على تقديم برامج تدريب متخصصة للعاملين بقطاع النفط والغاز المصري، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالشركة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة العمل، وفتح باب الالتحاق للتسجيل في درجة الماجستير المهنى بنظام الساعات المعتمدة للعاملين بالشركة وكذا قطاع النفط والغاز، والاستفادة من البحوث العلمية الجديدة في الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الشركة، وتفعيل الرسائل البحثية المقدمة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات التي حصل عليها العاملون بالشركة وقطاع النفط والغاز، موضحًا أن الجامعة ستقوم بتكليف لجنة من أساتذة كليتى الهندسة والعلوم للوقوف على الأوجة التطبيقية وإختيار الرسائل ذات الموضوعات التي تحقق التوأمة بين البحث العلمى وصناعة النفط والغاز.

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وأضاف أن المذكرة امتدت أيضاً لتشمل أوجه التعاون المحلى والعربى والأفريقين وذلك في إطار تطبيق سياسات الدولة نحو الإهتمام بالعمق العربي والأفريقى وربط البحث العلمي بحدود إقليمية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

وأعلن رئيس الجامعة أن بنود الإتفاقية تضمنت إمداد شركة إنبي بقوائم الخريجين من مختلف التخصصات بالجامعة بعد نهاية كل عام دراسي، وذلك لإجراء مقابلات وإختبارات التوظيف معهم في حال توافر وظائف شاغرة بالشركة.

وأكد المهندس أشرف بهاء أن شركة إنبي حريصة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي للعاملين بها، واستخدام الأسلوب في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البترولية، مشيدًا بالخبرات العلمية والأكاديمية لأساتذة جامعة الإسكندرية، كما أكد على حرص الشركة على المساهمة في بناء القدرات للطلبة الجامعيين بما يمتلكه من خبرات متميزة في المجالات العملية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الشرقاوي، مساعد نائب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات وزارة البترول ومسؤولو شركة إنبي.

جامعة الإسكندرية ووزارة البترول توقعان اتفاقية تعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي